الحكومة تنفي ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي بحسب بيان اليوم الثلاثاء، مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات ( بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرةً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهم (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).