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الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا.. وتنصح بتأجيل السفر

10:27 م الإثنين 12 يونيو 2023
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(مصراوي):
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن التقلبات الجوية تكون يوم الثلاثاء فقط ولن تستمر طويلًا وهي عبارة عن منخفض جوي من الصحراء الغربية وتكون الرياح محملة بالرمال والأتربة.

وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه سيكون هناك تدهور للرؤية الأفقية على محافظات من وسط وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، ويكون سرعة الرياح 50 كيلو متر/الساعة.

وأوضحت، أن انخفاض في الرؤية على الطرق الصحراوية طوال اليوم وتبدأ من غدًا بعد الظهر، مؤكدة على أهمية تأجيل السفر على الطرق الصحراوية والسريعة، وأنه لا يجب التحرك أسفل العقارات المهددة بالسقوط واللوحات الإعلانية الضخمة وعدم ركنها في أماكن.

ونوهت، أن الوجه البحري سيكون هناك نشاط للرياح بدون إثارة للرمال والأتربة، موضحًا أن القاهرة الكبرى لها امتداد صحراوي وهي مناطق مكشوفة تتأثر بالرمال والأتربة وتكون أقل حدة من مناطق شمال الصعيد، متابعًا: "ليس هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وتصل لـ36 درجة على القاهرة وترتفع درجات الحرارة على الصعيد وترتفع لـ45 درجة".

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الطقس منخفض جوي الأرصاد درجات الحرارة عاصفة ترابية

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عاجل| الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا.. وتنصح بتأجيل السفر