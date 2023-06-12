كيلو اللحمة بقى حلم.. برلمانيون يهاجمون الحكومة: بتستلفوا 6 مليارات جنيه يوميًّا

كتب- نشأت علي:

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وخطة التنمية الاقتصادية، قائلًا: "مش هاختم كلامي بالمطالبة برحيل الحكومة، خلاص بطلتها"، متابعًا: "جايز لما نبطل نطالبها بالرحيل ترحل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأشار النائب إلى أن هناك إخلالًا بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، منوهًا بأن العجز الكلي 824.4 مليار؛ بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

وتساءل داود: هل هذه موازنة واحدة وسياسة مالية للعام المالي المقبل تحت بصر الحكومة؟ متابعًا: "الإجابة لا"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسيطر على السياسة المالية للدولة.

وأوضح النائب أن هناك فائضًا يبلغ 48 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفي نفس الوقت نعاني عجزًا في توفير مخصصات شراء أدوية في كل مستشفيات مصر.

وأشار داود إلى نقص مستلزمات لإجراء جراحات القلب المفتوح، قائلًا: "الفلوس تبقى تحت إيدك ومش ظاهرة في موازنتك وتروح تستلف، وهو إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، والحكومة مش قادرة تطبقه إما طوعًا وأما كرهًا".

وأعلن محمود بدر، عضو مجلس النواب، رفض الموازنة العامة للدولة، قائلًا: كيلو اللحمة أصبح حلمًا للعديد من المواطنين.

وأشار بدر إلى أن ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور لا يتماشى مع الواقع، قائلًا: "مش هاقارن المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب؛ ولكن هاقارن بسلعة من السلع".

وتابع النائب: المواطن اللي كان بيقبض 2500 جنيه كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت؛ لكن بعد الزيادة الجديدة هيقبض 3000 جنيه، ولكن مش هيجيب 45 زجاجة زيت"، قائلًا: "الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأشار بدر إلى أن الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليارًا إلى 127 مليار جنيه.

وقال محمود بدر: "العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف علشان مش لاقي مستلزمات، والعجز اللي الراجل رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه".

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الموازنة قائلًا: "أخذ الموازنة على محمل الجد هو الضياع بعينه"، مشيرًا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.

وأشار إمام إلى أن الأقساط والفوائد الخاصة بالديون تمثل 116% من الإيرادات، قائلًا: كل يوم بتستلف 6 مليارات جنيه، متابعًا: "ده الواقع اللي بتعمله الحكومة".