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وزير المالية: 11.7 مليار جنيه خسائر الهيئة القومية للأنفاق

04:00 م الإثنين 12 يونيو 2023
وزير المالية: 11.7 مليار جنيه خسائر الهيئة القومية للأنفاق

الدكتور محمد معيط وزير المالية

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كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهيئة القومية للأنفاق من ضمن الهيئات الاقتصادية الخاسرة في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.

وقال وزير المالية، إن خسائر الهيئة القومية للأنفاق بلغت 11.7 مليار جنيه لالتزامها بتمويل مشروعاتها.

كما تم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

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