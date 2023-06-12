الموجة الـ21.. إزالة 5358 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أسبوعين

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى الآن.

وانطلقت المرحلة الثانية من الموجة يوم 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ21 بلغ 3932 مبنى على مساحة 908 آلاف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 1426 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4790 فدانا.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 21، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار التقرير الذي تم عرضه على اللواء هشام آمنة، إلى أن أكثر المحافظات التي نجحت في إزالة حالات بناء مخالفة هي محافظ الشرقية حيث استردت المحافظة 273 ألف متر مربع بعد إزالة 1347 حالة بناء مخالفة، ثم محافظة البحيرة حيث نجحت في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة بناء مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة المنيا حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 2442 فدانا بإجمالي 22 حالة تعدٍ، يليها محافظة الشرقية والتي استردت 1615 فدانا بإجمالي 818 حالة تعدٍ.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدا أن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ21 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21، مطالبا باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.