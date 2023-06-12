بالأسعار وطرق الحجز.. الزراعة تطرح أضاحي العيد

كتب- أحمد مسعد:

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة: إنه سيتم طرح الأضاحي من العجول البقرية والجاموس والخراف بالمحطات التابعة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية ومحطات هيئة الإصلاح الزراعي.

وأضاف "صالح"، لمصراوي، أن أسعار الأضاحي تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو الجاموس القائم و140 جنيها لكيلو البقري القائم على أن يطرح كيلو الضأن القائم بـ155 جنيها، مقابل مقدم حجز 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف.

وأوضح أنه كلما زاد وزن العجل انخفضت أسعاره، إذ تراوحت أسعاره بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر القائم من العجول وزن 150 كيلو نحو 180 جنيهًا.

ولفت مستشار الوزير، إلى أن سعر العجول البقري وزن 200 كيلو يصل إلى 160 جنيهًا، أما وزن 300 كيلو لما أكبر من ذلك سجل سعر القائم من العجول نحو 150 جنيهًا.

وأشار إلى أن الحجز بدأ الخميس الماضى، في مقر قطاع الإنتاج بمبنى تحسين الأراضي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقى.