ضبط أسلحة بيضاء ومستلزمات طبية مع 3 ركاب بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين مصريين حاولا تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية فور وصولهما من الشارقة في دولة الإمارات واسطنبول في دولة تركيا، كما تم ضبط راكبة بحوزتها 5 أسلحة بيضاء فور وصولها من اسطنبول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

استوقف سيد فؤاد مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام محمد أمين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبنى الركاب رقم ١ بتكليف أحمد رفاعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، بلغت عددها ٤٠٧ قساطر طبية.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة تم ضبط راكبة عربية بحوزتها 5 خناجر شارك في الضبط كل من أيمن علي الديب مأمور اللجنة الجمركية وأحمد سامي مأمور التفتيش اليدوي وكل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة بإشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من صبيحة، استوقف محمد عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وكلف طاهر سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، بلغت عددها ٣٦٦ عبوة خيوط جراحية وحشو اسنان وقسطرة.

أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٠ ضد الراكب الأول، وأمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤١ ضد الراكبة، كما أمر هاشم مصطفي مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٢ ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبة للنيابة لحيازة أسلحة بيضاء.