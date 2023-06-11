الحجر الصحي بالمطار : كتيبات وكمامات واختبار كورونا داخل حقيبة لكل حاج مسافر

كتب- محمد عبيد:

شهدت إجراءات السفر لحجاج بيت الله الحرام المغادرين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تسهيلات خاصة من فرق الحجر الصحي التي تواجدت داخل صالة السفر على أتم استعداد للتعامل مع اي حالات مصابة بين الحجاج المسافرين وأيضًا لتوعيتهم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وتواجد على رأس الفرق الصحية المتابعة لسفر الحجاج الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، والدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حرصا على التأكد من إتمام كافة الإجراءات الصحية لجميع الحجاج المسافرين بسلام.

وقام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بتوزيع حقيبة يد بداخلها كتيب صغير يحتوي على كافة الإرشادات الصحية التي يجب أن يتبعها كل حاج ، ومزودة بأرقام البعثة للتعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تدخل، بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم كل حاج ضمن الحقيبة عدد من الكمامات للوقائية وارتداءها في حالات الزحام وجهاز اختبار فيروس كورونا، ليحتفظ به كل حاج بين أغراضه في حال شعوره بأي أعراض تظهر عليه خلال أداء المناسك يمكنه استخدامها بمساعدة الأطقم الطبية المسؤولة عن أفراد البعثة.

وقالت الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بالمطار ، إن دور الحجر الصحي في مرحلة السفر هو مجرد دور وقائي توعوي لإرشاد الحجاج المسافرين بسلام إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن التعامل الحقيقي للحجر الصحي مع الركاب يكون في مرحلة العودة حيث تم إجراءات الفحوصات لجميع ركاب رحلات الحج العائدين من الأراضي المقدسة، ومتابعة حالاتهم الصحية لفترة بعد العودة.

وأكدت "الامام" أن وزارة الصحة وفرت كافة الأدوات الوقائية المستخدمة لموسم الحج لهذا العام، سواء كتيبات أو كمامات أو اختبار كورونا الذي تم وضعه داخل حقيبة كل حاج.