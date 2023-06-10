أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بالصور.. أول فوج حجاج يغادر مصر إلى الأراضي المقدسة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من غد الأحد الموافق 11 يونيو، إلى الجمعة 16 يونيو 2023.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستقر الأحوال الجوية على معظم المدن والمحافظات وتنتهي التقلبات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وجاء بيان هيئة الأرصاد كالتالي: يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة في بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة ليلا على كافه أنحاء الجمهورية.

طقس الأحد

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة؛ كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة 30% قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

يسود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الخميس

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.