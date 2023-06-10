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هدفنا التعاون.. الرئيس السيسي يكشف كواليس جولته الأفريقية في 3 دول

02:57 م السبت 10 يونيو 2023
هدفنا التعاون.. الرئيس السيسي يكشف كواليس جولته الأفريقية في 3 دول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن جولته الأخيرة في القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، لافتًا إلى أن الفترة الرئاسية الثانية كان الهدف فيها أن ننفتح ونتصل ونتعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت: "كان فيه خطة معمولة ولكن الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان لها تأثير أن الحركة قلت جدا، واستغلينا تسليم رئاسة تجمع "الكوميسا" ودي كانت فرصة كبيرة نزور بلدين بجوار هذه الدولة زامبيا، أنجولا وموزمبيق.

وتابع الرئيس السيسي: زيارة أنجولا هي الأولي لأول رئيس مصري، والحقيقة علشان بس يمكن بعضنا يسأل يعني إيه الكوميسا؟.. دي تجمعات اقتصادية داخل أفريقيا، الهدف منها كل تكتل ومجموعة دول تزيد تعاونها وحجم التجارة والتبادل التجاري بما يعود بالمصلحة على الجميع.​

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