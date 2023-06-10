رحلات الحج 2023.. سفر أول فوج لحج القرعة ظهر اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم السبت، انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة.

وينظم مطار القاهرة الدولي حفلا لتوديع أول أفواج حجاج القرعة داخل الصالة الموسمية المخصصة للحج والعمرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية مؤتمر صحفي، يحضره الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات قطاع الطيران المدني.

من جانبها أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- رحلة الذهاب، ضرورة التواجد في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات.

- رحلة العودة، ضرورة التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسيتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائيا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.