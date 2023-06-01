وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 4 آلاف فرصة عمل لشباب الشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، انطلاق ملتقى التوظيف للشباب، في الصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار تجنيد الزقازيق.

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم الخميس، يأتي الملتقى بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد وزير العمل حسن شحاتة في تصريحات صحفية حول الملتقى أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.

وفي هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.