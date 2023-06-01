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السكر بـ 12.6 جنيه.. ننشر سعر السلع على بطاقات التموين

09:00 ص الخميس 01 يونيو 2023
السكر بـ 12.6 جنيه.. ننشر سعر السلع على بطاقات التموين

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

بدأ المواطنون صباح اليوم، صرف السلع التموينية لشهر يونيو وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية منوعين ما بين بدالين تموينين ومشروع جمعيتي و جمعيات استهلاكية وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيه بداية من الفرد الرابع.

وينشر مصراوي أسعار السلع على بطاقات التموين والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سوق مصراوى

السلع التموينية أسعار السلع بطاقات التموين

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