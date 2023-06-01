السكر بـ 12.6 جنيه.. ننشر سعر السلع على بطاقات التموين
كتب- محمد سامي:
بدأ المواطنون صباح اليوم، صرف السلع التموينية لشهر يونيو وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية منوعين ما بين بدالين تموينين ومشروع جمعيتي و جمعيات استهلاكية وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيه بداية من الفرد الرابع.
وينشر مصراوي أسعار السلع على بطاقات التموين والتي جاءت كالتالي:
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.
5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.
8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيه.
11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.
15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.
18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.
19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.
21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.
24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.
25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.
29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
سوق مصراوى
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