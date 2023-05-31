ننشر أسعار الطوافة والنقل والاركاب والمسار الإلكتروني لحجاج السياحة

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن رسوم المسار الإلكتروني السعودي وقيم أسعار الطوافة والنقل والإركاب لبرامج الحج السياحي (بري - اقتصادي - 5 نجوم) لعام 1444هـ/2023م.

وبحسب منشور للغرفة، جاء ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج هذا العام، من خلال المسار الإلكتروني السعودي، وتعاقد الغرفة على خدمات الطوافة بالمشاعر المقدسة لحجاج السياحة مع شركة "رواف منى" السعودية لهذا الموسم.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا- الحج البري

- رسوم المسار 2155.8 ريال سعودي.

- قيمة باقة طوافة الاقتصادي (شامل الضريبة) 2215.25 ريال سعودي.

- الإجمالي 4371.05 ريال سعودي.

ثانيا- البرنامج الاقتصادي

- رسوم المسار 2155.8 ريال سعودي.

- قيمة باقة طوافة الاقتصادي (شامل الضريبة) 2215.25 ريال سعودي.

- الإجمالي 4371.05 ريال سعودي.

يضاف إلى ما سبق قيم النقل والإركاب حسب مسار الرحلة على النحو التالي:

1- مسار (جدة - مدينة - مكة - جدة) أو (جدة - مكة - المدينة - جدة) 1132.75 ريال سعودي.

2- مسار (جدة - مدينة) أو (مدينة - جدة) 982.1 ريال سعودي.

3- تحسين المشاعر (من ردين إلى رد واحد) في إجمالي عدد جميع المقاعد 679.65 ريال سعودي.

ثالثا- برنامج 5 نجوم

- رسوم المسار 2155.8 ريال سعودي.

- قيمة باقة طوافة 5 نجوم (شامل الضريبة) 5265.25 ريال سعودي.

- الإجمالي 7421.50 ريال سعودي.

يضاف إلى ما سبق قيم النقل والإركاب حسب مسار الرحلة على النحو التالي:

1- مسار (جدة - مدينة - مكة - جدة) أو (جدة - مكة - مدينة - جدة) 1132.75 ريال سعودي.

2- مسار (جدة - مدينة) أو (مدينة - جدة) 982.1 ريال سعودي.

3- سداد المقاعد الفارغة "للمقعد الواحد" 679.65 ريال سعودي.

4- تحسين المشاعر (من ردين إلى رد واحد) في إجمالي عدد جميع المقاعد 679.65 ريال سعودي.

ملاحظات عامة:

1- التأكيد على عدم اختيار مسار للحج البري.

2 رسوم المسار الإلكتروني تشمل (رسم إصدار تأشيرة - أجور خدمات إلكترونية - سعر التأمين مع الضريبة - أجور خدمات أرضية - أجور مخيمات) وهي قيمة ثابتة بغض النظر عن البرنامج وذلك على النحو التالي:

1- رسوم إصدار تأشيرة 300 ريال.

2- رسوم أجور خدمات إلكترونية 59.8 ريال.

3- سعر التأمين مع الضريبة 28.75 ريال.

4- أجور خدمات أرضية 983.25 ريال.

5- أجور مخيمات 784 ريال.

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