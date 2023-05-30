"خطة النواب" توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2023/2024، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة بموازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/24، نحو 2 مليار و989 مليون جنيه، وبلغ المقدر للأجور وتعويضات العاملين 74 مليون جنيه، ولشراء السلع والخدمات 105 ملايين و768 ألف جنيه، وبلغ المخصص لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 2 مليار و518 مليون و923 ألف جنيه، ومليون و700 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فيما بلغت تقديرات جملة الإيرادات 74 مليون و545 ألف جنيه.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة و موازنة البرامج والأداء لـ (ديوان عام محافظة القاهرة - ديوان عام محافظة المنوفية - ديوان عام محافظة الشرقية) عن العام المالي 2023/2024، واستمعت اللجنة لمطالب ممثلى المحافظات، حيث طلبت محافظة المنوفية إضافة مبلغ 200 مليون جنيه لموازنتها المقدرة من جانب وزارتي المالية والتخطيط.