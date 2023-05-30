"نقل البرلمان" توافق على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية والمهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

وبلغت إجمالي تقديرات الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024 وصلت إلى ٥ مليار و٧٦٨ مليون جنية بزيادة عن العام المالي الحالي ٢٢/٢٣، قدرها 829 مليون و٤٠٠ ألف جنية وبنسبة زيادة ١٧%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 الخاصة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.​