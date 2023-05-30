مفيش بند زيادة.. "خطة النواب" توافق على موازنة برامج الأداء لوزارة التموين

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة برامج الأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن السنة المالية 2023/ 2024، ولم يشهد الاجتماع أي مطالب من ممثلي الوزارة بزيادة بنود في الموازنة، وتم الموافقة عليها.

وناقشت اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك؛ حيث بلغ إجمالي الموازنة للسنة المالية 2023/2024، 185 مليونًا و639 ألف جنيه، تشمل تخصيص مبلغ 57 مليون و665 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و24 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليها دون توصية بزيادة أي بنود .

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق، وطلبت تقديم الوزارة بيانًا بكل ما تتخذه من أدوات ووسائل رقابية على الأسواق وتفعيل تلك الوسائل وتوزيعها الجغرافي بكل محافظة، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات لهذا الأمر.

وطالب النائب محمد نجيب خالد، بضرورة تشديد الرقابة على مخازن الغاز والبوتاجاز للاستهلاك المنزلي، مشيرًا إلى أن وزن الأنبوبة انخفض إلى ما يقرب النصف، وهو ما يثقل كاهل المواطن المصري .

وطالب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب المخابز المخالفة بدلًا من إصدار قرارات بالغلق؛ لأن الغلق يضر بالمواطن نفسه.

وقال اللواء خالد شرف، مساعد وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، دائم التفاعل مع نواب الشعب؛ لأنه كان واحدًا منهم ويحس بما يحس به النائب .

وتابع شرف: الوزير كان له السبق في العمل على إعادة النظر في تسعير القمح بسعر عادل للفلاح المصري، وفقًا للظروف والإمكانات، وما جرى على سعر توريد القمح سيتم على الأرز، وسيتم تحديد سعر عادل للأرز خلال المرحلة المقبلة بما يرضي الفلاح.