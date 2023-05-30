ننشر النص الكامل لتعديلات قانون التعليم.. ونائبة: يشجع على الإبداع
كتب- نشأت علي:
كشفت النائبة سكينة سلامة، تفاصيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة المصرية ممثلا في قياداتها السياسية على تشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات سواء في المجالات الرياضية أو العلمية الابتكارية وحرصها على دعمهم وتشجيعهم، حيث إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمخترعين.
وأشارت إلى أن هذا المشروع تم إضافة باب إلى قانون التعليم الصـادر رقـم /139 لسنة 1981 وتعديلاته، خابص بالحافز بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على الإبداع سواء في
المجال الرياضي أو العلمي وينقسم هذا الباب إلى فصلين الفصل الأول: الحافز الرياضي والفصل الثاني: الحافز الابتكاري.
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