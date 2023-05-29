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مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق 15 مايو

10:56 م الإثنين 29 مايو 2023
مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق 15 مايو

حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

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كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن حالة مصابي الحريق الذي اندلع بجهاز مدينة 15 مايو اليوم الاثنين.

وقال المصدر لمصراوي، إن الحريق أسفر عن 29 حالة إصابة، بينهم 24 حالة اختناق، وحالتي حروق، و3 حالات كسور.

ولفت المصدر إلى أن الحروق بين 30 إلى 50%، وحالتهم مستقرة حتى الآن.

وشدد على عدم وجود وفيات جراء الحريق.

سوق مصراوى

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