رئيس شركة العاصمة الإدارية: 150 خدمة تقدم للمواطنين أون لاين عبر الوزارات المختلفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه بداية من 15 يونيو المقبل ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حاليا من مقراتهم في العاصمة الإدارية.

وأشار المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى أن الحي الحكومي يضم كل الوزارات وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات.

وأكد أنه تم وضع برنامج لنقل موظفي الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن هناك 150 خدمة أون لاين تقدم للمواطنين عبر الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن رأسمال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصل لـ 20 مليار جنيه ومن المقرر مضاعفته قريبا، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لـ 3 جهات هم هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.

وقال إن شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم، مؤكدًا أنه قريبا ستنعقد الجمعية العمومية لشركة العاصمة الجديدة لأول مرة.

وتابع عباس، أنه قبل إبريل الماضي سددنا 2 مليار جنيه للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة؛ وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحًا أن الشركة تشتري الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.