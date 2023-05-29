تفاصيل المشروع القرآني الصيفي لطلاب المعاهد الأزهرية - مستند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

دشن الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، المشروع القرآني الصيفي لتلاميذ القطاع على مستوى الجمهورية.

وينشر "مصراوي" تفاصيل المشروع القرآني الصيفي على النحو التالي:

- أهداف المشروع:

1- الاستفادة من فترة الصيف في أعظم الأمور وهو حفظ القرآن الكريم.

2- تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم.

3- حفظ الطلاب الأزهريين للمقررات الدراسية قبل بدء العام الدراسي.

4- تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم.

5- تنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم.

6- غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة لدى التلاميذ.

- المهام والشروط الخاصة بالمشروع الصيفي:

• يتم اختيار:

• مكتب واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الأول ( عشرة آلاف حافظ)

• معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثاني ( احفظ مقررك )

• معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثالث ( المقرأة الأزهرية القرآنية )

• ويجوز أن يكون نفس المعهد للمحور الثاني والثالث

وجاءت محاور المشروع على النحو التالي:

- المحور الأول:( عشرة آلاف خاتم ).

- ويستهدف مكاتب تحفيظ القرآن الأهلية التابعة للأزهر الشريف.

خطوات العمل داخل المشروع:

أولاً: اختبار تحديد المستوى.

ويكون في ( الحفظ السابق – إتقان القراءة – سرعة الحفظ ).

ثانيا : تقسيم التلاميذ إلى مستويات.

ثالثاً: البرنامج المقترح للعمل اليومي :

تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات:

الأولى: للحفظ الجديد.

الثانية: للراحة ودراسة المواد المصاحبة.

الثالثة: لمراجعة الماضي القريب والبعيد.

رابعاً: المتابعة اليومية والأسبوعية والشهرية الجيدة للوقوف على مستوى التلاميذ وتشجيعهم على الارتقاء.

خامساً: عمل اختبار في نهاية المشروع.

سادساً: عمل تقرير شامل عن المشروع.

الشروط الواجب توافرها في المعاهد المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المعهد في مكان متوسط يسهل الوصول إليه .

2. أن يكون المعهد ذا كثافة عالية .

3. أن يكون المعهد واسعاً نظيفاً جيد التهوية.

4. أن يكون المعهد خالياً من أي مانع لإقامة المشروع.

الشروط الواجب توافرها في المحفظين المشتركين في المشروع:

1. أن يكون المحفظ متقناً للقرآن حفظاً وتلاوة وأداء .

2. أن يكون المحفظ لديه القدرة على التحفيظ وبذل الطاقة لفترة طويلة.

3. أن يكون المحفظ ملتزماً في عمله منضبطاً في سلوكه.

4. أن يكون المحفظ قدوة حسنة محباً لعمله مؤمناً برسالته.

الشروط الواجب توافرها في المكاتب الأهلية المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المكتب ذا كثافة عالية.

2. أن يكون المكتب من المكاتب المتميزة التي تحقق نتائج ممتازة في مسابقة القرآن.

3. أن يكون المكتب في مكان متوسط يسهل الوصول إليه.

4. أن يكون المكتب لديه القدرة على التحفيظ والعمل يومياً ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

كان الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التقيا السبت الماضي، رؤساء لجان الشهادة الثانوية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بالامتحانات.

وتبدأ السبت المقبل على مستوى الجمهورية، امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

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