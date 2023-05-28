لا حج بلا تأشيرة.. الحج السعودية تكشف التأشيرات الممنوعة من أداء الفريضة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة مهمة إلى الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ /2023م من خارج المملكة.

جاء ذلك في "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في إطار حملتها التوعوية تحت عنوان "أذن بالناس.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".

وأكدت الحج السعودية على أنه لا حج بلا تأشيرة، ولا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى المملكة، ولا يُسمح لحاملي التأشيرات التالية بالحج:

- تأشيرة الزيارة

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشيرة المرور "الترانزيت".

- غيرها من التأشيرات الأخرى.

من جانبه، كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة) غير مصرح لهم تأدية فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

ونصح حنفي في تصريح لمصراوي، الزائرين والمعتمرين وحاملي تأشيرة خدمة حجاج، بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة، وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية على أراضي المملكة، خصوصاً مع وجود كميات كبيرة من الزيارات المختلفة على الأراضي السعودية.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 مايو 2023، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.

وعلى مستوى مصر، تبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل، وحتى 22 يونيو، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

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