وزير الدفاع يكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

تضمن اللقاء عرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها فى حماية الوطن وصون مقدساته ، موصياً بأهمية زيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة، كما استعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعاليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما قام بتفقد معرضاً للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.