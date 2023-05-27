ما الطريقة الأمثل لإجراء انتخابات المجالس المحلية؟ عضو الشيوخ يكشف لـ"مصراوي"

كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ قانون المجالس الشعبية المحلية، يعتبر من أهم القوانين التي تشغل بال الشعب المصري كله، مضيفًا: خلال 11 عامًا ليس لدينا محليات، الأمر الذي أثر على حالة الرضا لدى المواطن وغياب الرقابة والمتابعة للمجالس المحلية والإدارات المحلية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هناك اتفاق على أهمية إصدار قانون للمجالس الشعبية المحلية يتناسب مع النصوص الدستورية الموجودة في نص المادة 180 والنسب الموضوعة فيه للشباب والمرأة والعمال والفلاحين ويتناسب مع الواقع الذي تشهده الدولة المصرية وحجم التطوير خلال الـ8 أعوام الماضية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في إصدار القانون، من أجل إجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري، وأن النظام الانتخابي يكون ٥٠٪؜ من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و٥٠٪ بنظام الانتخابات الفردية.

وأكد ضرورة إجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لأن الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس.

وشدد على أنه لا بد من إعادة النظر في هذه التعريفات، بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة.

ودعا إلى ضرورة مراجعة الجهات المعنية المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظرًا لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.