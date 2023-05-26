إعلان

BBC

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون المشترك

09:34 م الجمعة 26 مايو 2023
  • عرض 2 صورة
    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون
  • عرض 2 صورة
    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرها السوري لؤي عماد الدين المنجد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية شملت قضايا المجتمع المدني، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية.

وأكدت القباج تقديرها للشعب السوري الشقيق وعمق العلاقة بين الدولتين، كما أشادت بثقافة العمل والحرص على المشاركة في عمليات الإنتاج لدى الأسرة السورية، وتعظيم طاقات كل فرد فيها لصالح تحسين جودة حياة الأسرة.

وناقش الوزيران عملية التطور الإيجابي الذي شمل المجتمع المدني في مصر، وجودة أداءه في السنوات الأخيرة ومشاركته في كثير من المشروعات القومية وتنمية المجتمعات المحلية.

سوق مصراوى

وزيرة التضامن نيفين القباج سوريا لؤي عماد الدين المنجد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

خاص| إجراء عاجل من نقابة القراء بعد غناء ممدوح عامر في أحد الأفراح
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market