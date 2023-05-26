وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرها السوري لؤي عماد الدين المنجد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية شملت قضايا المجتمع المدني، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية.

وأكدت القباج تقديرها للشعب السوري الشقيق وعمق العلاقة بين الدولتين، كما أشادت بثقافة العمل والحرص على المشاركة في عمليات الإنتاج لدى الأسرة السورية، وتعظيم طاقات كل فرد فيها لصالح تحسين جودة حياة الأسرة.

وناقش الوزيران عملية التطور الإيجابي الذي شمل المجتمع المدني في مصر، وجودة أداءه في السنوات الأخيرة ومشاركته في كثير من المشروعات القومية وتنمية المجتمعات المحلية.