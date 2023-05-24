"أمطار صيفية" بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة 6 أيام من 24 مايو 2023 إلى الإثنين 29 مايو 2023.

ومن المنتظر أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الأربعاء 24 مايو 2023

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الخميس 25 مايو 2023

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

الجمعة 26 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بنسبة حدوث 30:20% تقريبا.

السبت 27 والاحد 28 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

الاثنين 29 مايو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب اليلاد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر.