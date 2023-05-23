الإفتاء تصدر بيانا بعد قليل بشأن الدعوة للصلاة على النبي بالمساجد
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تصدر وزارة الأوقاف، بعد قليل، بيانا بشأن الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد، الجمعة المقبلة.
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص وقت من ثلاث إلى خمس دقائق بعد صلاة الجمعة المقبلة بجميع المساجد، للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ستكون بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة القادمة، هو "فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
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