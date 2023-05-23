سكن لكل المصريين.. الإسكان تتيح فرصة أخيرة لتقديم طلبات التظلم

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من تلقي تظلمات حاجزي إعلان سكن كل المصريين 3، يوم 25 مايو الجاري بعد أن تم مد فترة الحجز لمدة أسبوع.

وسيكون التظلم متاحا للمواطنين منخفضي ومتوسطي المتقدمين فقط في حجز شقق سكن لكل المصريين 3، حيث سيتم منح المتقدمين فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة،.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم الرد على جميع التظلمات تباعًا بعد تقديم طلب التظلم.

وتهدف عملية الفرز إلى تحديد المُنطبق/ غير المٌنطبق عليهم الشروط وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

ووصل عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط لـ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات إلى الصندوق حتى الآن 45056 مواطنًا، وجار الرد على هذه التظلمات.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الطرق التالية:

1- استخدام الرقم القومي من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين.

2- أرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 9311 ، وهذه الخدمة تكلفتها 3 جنيهات.

3- الاتصال بخدمة العملاء علـى الارقـام 1188 - 5777 - 5999 مـن الموبايـل، أو 090071117 مـن تليفـون أرضى.

لو كان المتقدم غير منطبق لشروط التقديم يمكن تقديم تظلم من خلال الطريقة التالي:

1- أول خطوة لتقديم طلب التظلم تتم عن طريق الرابط التالي،اضغط هنا.. لمعرفة سبب عدم القبول.

2 - يتم تجهيز الأوراق اللازمة التي كان بسببها رفض طلب المتقدم وتجهيزها ورفعها على الرابط التالي من خلال الضغط على تقديم طلب تظلم.

3- في حالة عدم الرغبة فى التظلم يُمكنكم سحب مُقدم جدية الحجز لإعلان سكن لكل المصريين 3 من أى مكتب بريد مُميكن.

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الأسباب لا يمكن قبولها في التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 3، وهي أن يكون دخل المتقدم أكبر من الحد الأقصى المسموح به، وهو 6 آلاف للأعزب و8 آلاف للمتزوج ويشمل راتب الزوجة إذا كانت تعمل.

والسبب الثاني أن يكون المتقدم مخالف لشروط السن، حيث كان يوجد شرطا بأن يكون المتقدم أكبر من 21 سنة وأقل من 50 سنة وقت التقديم، والسبب الثالث هو أن يكون المتقدم استفاد من قبل في مشروع الإسكان الاجتماعي أو برنامج التمويل العقاري.

وأكد الصندوق أنه سيتم قبول التظلمات بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غيـر الُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.