مقرر "الصناعة بالحوار الوطني": نستهدف بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور بهاء دميتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الصناعة تهم كل مواطن في مصر، ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطني خطوة هامة خاصة في ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصري، حيث أن آخر نسبة مساهمة لها تعد بـ16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بطموحاتنا التي تستهدف أن تكون نسبة 33% وهذه النسبة هي الطبيعية التي تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، في ضوء مناقشات المحور الاقتصادي، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي على أرض الواقع.

وتقدم مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة الحوار الوطني والجهد الذي بذل من مجلس الأمناء للحوار على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من أجل أن نكون أمام هذا المشهد الذي يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس السيسي.​