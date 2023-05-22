بينها إبر الغزل.. قائمة ممنوعات أثناء سفرك على الطائرة

كتب- محمد عبيد:

العديد من المسافرين يتداولون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لقوائم الأشياء الممنوع صعودها مع الراكب على الطائرة، لكن يسمح للمسافر بوضعها داخل حقائبه وإبلاغ موظف شركة الطيران المتواجد على كاونترات إنهاء إجراءات السفر داخل صالات المطارات.

"مصراوي" يستعرض لك قوائم الممنوعات حيازتها معك على الطائرة، حتى لا تتعرض للمساءلة أو يتم إلغاء سفرك.

قائمة بالأشياء التي يجب سحبها لأسباب أمنية:

ويحظر أن تكون بصحبة الراكب موجودة أمام مدخل صالة السفر بأغلب المطارات:

- المسدسات / مسدس لضغط الهواء / مسدس المسامير.

- النشابية / المرجام (النبلة).

- الرمح والحربون.

- أسلحة إعدام المواشي.

- طفاية الحريق/ مسدسات الإنارة.

- المسدسات الصاعقة.

- الأسلحة النارية المزيفة أو المقلدة؟

- مكونات الأسلحة والأسلحة النارية باستثناء الأجهزة التليسكوبية.

- بنادق الرش، القداحات.

- الأسلحة النارية المموهة أو المبدلة.

الأسلحة المدببة والأشياء الحادة:-

- البلطة / الأسهم.

- أحذية التسلق أو أحذية التزلج.

- معول أو فأس الثلج.

- المطاوي أي كان طول الشفرات.

- النازعة اللولبية للسدادة الفلينية.

- الإبر أو إبر الغزل.

- السكاكين أو المقصات ذات الشفرات التي لايقل طولها عن 6 سنتيمترات.

- أطقم الطعام المعدنية / شفرة الحلاقة.​