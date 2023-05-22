رئيس الشيوخ ممازحا أبوشقة: "سيب حاجة للوزير"

كتب- نشأت علي:

مازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الوكيل الأول، المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "سيب حاجه للوزير" بعد قيام الأخير بشرح إنجازات وزارة الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستفاض وكيل مجلس الشيوخ، في شرح إنجازات وزارة الكهرباء، لاسيما مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول.

وواصل رئيس مجلس الشيخ مزاحه معه نهاية الكلمة، قائلا: "شكرا معالي الوزير قصدي معالي الوكيل"، مما أثار موجة من الضحك داخل القاعة.​