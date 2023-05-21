قوى البرلمان تشيد بخروج مصر من قائمة ملاحظات "العمل الدولية"



كتب- نشأت علي:

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج.

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

وباسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هنأ النائب عادل عبدالفضيل، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

وأكد أن عدم الإدراج يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.