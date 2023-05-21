قانون المحال العامة ومشروعات حياة كريمة.. التنمية المحلية تصدر بيانا جديدا



كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.



وتابع وزير التنمية المحلية موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات في عملية التوريد.



وأشار آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول؛ لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.



تم استعراض معدلات توريد القمح التي وصلت إلى الشون والصوامع في جميع المحافظات، وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف المهم.



وشهد اللقاء استعراض موقف تسليم الأثاث وفرش مقرات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار الاتفاق الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي في هذا الشأن، وتوصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية؛ تمهيداً لانطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.



ووجه آمنة بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.



وتابع وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



واستعرض الاجتماع جهود المحافظات في ما يخص إجراءات تخصيص الأراضي لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية؛ بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد، بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.



وتابع اللواء هشام آمنة مع المحافظين تنفيذ قانون المحلات العامة، وشدد على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يسهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.



وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات في التوقيتات المحددة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.



وأكد آمنة أهمية دفع معدلات العمل في التجهيزات الإنشائية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها، وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة وغرف العمليات المتخصصة بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة ودقة عالية في أقل وقت ممكن.



واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع باستعراض توجيهات رئيس الوزراء في ما يخص حل مشكلات المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة؛ خصوصًا بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه رئيس الجمهورية في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي، حيث أشار آمنة إلى أهمية المتابعة الشخصية من المحافظين لهذا الملف الحيوي والعمل على حل أية مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات؛ بما يسهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة.