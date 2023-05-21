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برلماني: تأخير المجالس المحلية يخالف الدستور.. واستجواب المحافظين ضرورة

03:23 م الأحد 21 مايو 2023
برلماني: تأخير المجالس المحلية يخالف الدستور.. واستجواب المحافظين ضرورة

النائب عبدالحميد كمال

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كتب- إسلام لطفي:

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، وتخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله.

وأضاف خلال كلمته في جلسة المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني، أن غياب الدور الرقابي وصلاحيات المحليات أدى إلى انتشار الفساد على مختلف المستويات.

وتابع: وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث إن الفساد تسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، مع أن يواجهها مجالس محلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه أن يحقق بيئة مختلفة المحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.

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عبدالحميد كمال المجالس المحلية الدستور

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