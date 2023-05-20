اللون والحجم والوزن.. 9 نصائح لشراء بطيخة جيدة

كتب- أحمد مسعد:

يحتوي البطيخ على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أهمها المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والمنجنيز؛ وغيرها من العناصر التي تحتوي على السعرات الحرارية، ما يجعل البطيخ الفاكهة الأفضل لفصل الصيف الحار.

وقال الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ، يقول إن المصريين حتى الآن يفضلون البطيخ العادي لعدم اعتيادهم على البطيخ الأصفر، رغم طعمه اللذيذ وفوائده، متوقعًا أن يحظى بالقبول السنوات المقبلة.

وأضاف عمران في تصريح خاص لـ" مصراوي"، أن مساحات البطيخ المنزرعة تبلغ 81 ألفا و798 فدانا منها 19 ألفا و774 فدانا في الأراضي القديمة، و62 ألفا في الأراضي الجديدة، بينما يصل إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون و100 ألف طن سنويا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 13 طنًا في الفدان.

وتابع عمران أن هناك 9 نقاط مهمة لشراء بطيخة جيدة، كالتالي:

1- أن تكون البطيخة ذات لون أخضر داكن ويفضل أن تكون لامعة.

2- يجب أن لا يقل وزن البطيخة عن 5 كيلو.

3- أن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

4- أن لا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

5- أن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

6- يجب أن تعرف أن تخزين البطيخ ومدى تعرضه للشمس يؤثر في مذاقه.

7- لا مانع من شراء البطيخة ذات البقعة الصفراء الداكنة.

8- إذا كان هناك ثمرتين من البطيخ بنفس الحجم فالأثقل هي الأفضل.

9- عند الطرق على البطيخة تكون ذات الصوت "العميق" أو المكتوم أفضل من التي تعطي صوتا رنانا.

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