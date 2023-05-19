الطقس في 6 أيام.. انخفاض حرارة وسرعة الرياح 70 كم بالساعة
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 مايو إلى الأربعاء 24 مايو 2023.
ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من غد الجمعة 19 مايو وحتى السبت 20 مايو، يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
الجمعة 19 مايو
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 70:50 (كم/س) وارتفاع الأمواج من 3.5:2.5 متر.)
السبت 20 مايو
شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
اعتبارا من الأحد 21 مايو
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
الأحد 21 مايو
شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
نشاط رياح: على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
الاثنين 22 مايو
نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
الثلاثاء والأربعاء 23 و24 مايو
نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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