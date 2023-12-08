الجيزة تجهيز ٤٥٧ مركز لاستقبال أكثر من ٦ مليون ناخب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل؛ لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة، الجمعة، علي استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية، من تجهيز المقرات الانتخابية العامة والفرعية، من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة؛ لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق .

ووجه راشد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمراجعة اللجان والتأكد من توافر جميع التجهيزات وتشمل، أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية؛ لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين؛ للتيسير عليهم؛ للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الانتخابات سوف تجري بالمحافظة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و 754 لجنة فرعية لاستقبال عدد ٦ مليون و ٢٣٤ الف و ٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين؛ لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظة، علي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة؛ للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول وتذليل أية معوقات.

وناشد المحافظ، المواطنين، بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية؛ لاختيار من يمثلهم؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.