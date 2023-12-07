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وزير الطيران يهنئ العاملين باليوم العالمي.. ويدعوهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

11:05 م الخميس 07 ديسمبر 2023

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني

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كتب- محمد عبيد:
هنأ الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني جميع العاملين بقطاع الطيران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل فيه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بتوقيع معاهدة "شيكاغو" عام ١٩٤٤م.

وتضم المنظمة تحت مظلتها مجتمع الطيران العالمي لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين جميع الدول الأعضاء بها، فهي نموذجًا مضيئًا للتعاون الفعال والشراكة الناجحة وتفخر مصر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت على الاتفاقية.

وقال الوزير في رسالة له أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على جهودهم المخلصة ودورهم البارز والمشرف من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني، متمنيًا من الله أن يوفقنا جميعًا من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا المرفق الحيوي ووصولًا به لأعلى المستويات العالمية.

وأضاف أننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.

محمد عباس وزير الطيران المدني يوم الطيران المدني الانتخابات الرئاسية

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