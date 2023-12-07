متخصصة في الشأن الإسرائيلي: الفترة المقبلة ستشهد اشتعالًا كبيرًا في المنطقة

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إن المشهد الحالي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة معقد للغاية، موضحة أن هناك متغيرات الآن بشأن تصاعد الحرب في غزة.

أضافت خلال لقاتها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرب الإسرائيلية خلفت مليون لاجئ فلسطيني، مشيرة إلى أن هناك انتقادات واسعة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من المجتمع الغربي.

وأشارت إلى أن الهدف الآن هو إقامة قاعدة عسكرية من دول حلف شمال الأطلسي في شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن هذا المخطط وراءه العديد من الأهداف.

وأوضحت أن هناك توسعا للحرب في المنطقة في أكثر من تجاه سواء في غزة أو على الحدود الجنوبية اللبنانية ودور إيران في دعم حزب الله في الحرب على إسرائيل، مبينة أن هناك انتقادا أمريكيا وغربيا كبيرا لإسرائيل بشأن ما يحدث الآن من إسرائيل في الحرب على غزة رغم ما تقدمه من دعم عسكري كبير.

كما أكدت أن هدف إسرائيل تغيير السلطة الفلسطينية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد اشتعالا كبيرا في المنطقة سواء بالهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية أو تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية اللبنانية.