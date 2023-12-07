وزير التنمية المحلية يتابع مبادرة خفض الأسعار ومشروعات حياة كريمة بأسوان

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

في بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل في مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرية توابع و380 نجعًا وكفرًا وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعًا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هناك متابعة ميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة للبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه من بين المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبري، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعًا تابعًا لسكن كريم، مؤكدًا الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عال من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 1165 مشروعًا حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجيًا ودخولهم الخدمة ليجني المواطنين من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، أهمية سرعة التنسيق والتعاون بين المحافظة وجميع الجهات المنفذة للمشروعات لإزالة أي معوقات أو تحديات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و في إحداث نقلة نوعية بحياتهم.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2023 / 2024) والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن نسبة تنفيذ المشروعات المستهدفة بلغت حوالي 45%، مشددًا على توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتزام الجهات بنهوها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة.

وأكد اللواء هشام آمنة، الاهتمام الذي توليه الحكومة للمشروعات الجارية على أرض محافظة أسوان لتعود بالنفع على المواطن الأسواني وكل المترددين على المحافظة، ووجه بتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها على أرض الواقع.

كما تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظة أسوان في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك متابعة دورية كل أسبوع من رئيس الوزراء مع الوزراء والجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، وبنسب تخفيض تتراوح من 20% إلى 25%، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

واختتم وزير التنمية المحلية، اللقاء بمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كل التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية في هذا الملف المهم، حيث تقوم وحدات المتغيرات المكانية برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويتم التحرك السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة وبصفة خاصة الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال شهر نوفمبر الماضي في استرداد 62 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة بعد إزالة 207 حالات بناء مخالف، وإزالة 268 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 18 فدانًا، مؤكدًا توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.