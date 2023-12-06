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BBC

"تحويشة في بنك".. "قومي المرأة" ينظم نموذجا للمحاكاة البنكية لـ2000 سيدة بالأسمرات

05:41 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

إنجي اليماني

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أ ش أ

نظم المجلس القومي للمرأة نموذجا للمحاكاة البنكية تحت عنوان "تحويشة في بنك"،pp مستهدفاً 2000 سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة".

وأشارت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس إنجي اليماني - في تصريح اليوم الأربعاء- إلى أن المحاكاة البنكية استهدفت إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتشجيعهن للحصول على الخدمات البنكية، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقة سهلة ومبسطة مع توضيح مدى الاستفادة منها.

وأوضحت أن نموذج المحاكاة، الذي استمر على مدى يومين، استهدف إقامة أكشاك خدمات المجلس القومي للمرأة للتوعية بجهوده وأنشطته والتي تتضمن خدمات، كالشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية، ومكتب شكاوى المرأة، وعرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والمبادرة الوطنية "دوي يا نورة"، و"جلسات الدوار"، وبطاقات الرقم القومي، وفرع المجلس داخل المحافظة.

هذا المحتوى من

Asha
إنجي اليماني المجلس القومي للمرأة نموذج للمحاكاة البنكية تحويشة في بنك المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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