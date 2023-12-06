رئيس مصنع حلوان: نعمل لتأمين الاحتياجات الوطنية.. ونستطيع إجراء عمرات أي نوع من الطائرات

كتب- محمد سامي:

أنشأت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع حلوان للصناعات المتطورة، مركزين دوليين جديدين لعمرة الطائرات الهليكوبتر، إحدهما متخصص في عمرة الطائرات الشرقية، والأخر الغربية، وهما المركزين الجديدين اللذين تم الكشف عنهما خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية المصري "إيديكس 2023".

قال اللواء دكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن المركزين الجديدين هما مفخرة لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها تسير في ظل قيادة حكيمة، ورؤية مستقبلية لخدمة الاحتياجات الوطنية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي في كافة المجالات.

أضاف أن مصنع حلوان متخصص في عمرات الطائرات الهليكوبتر، بعد أخذ رخص إجراء العمرة من الشركات المصنعة لهذه الطرازات من الطائرات.. مشيرًا إلى أن المركز الدولي لعمرة الطائرات الشرقية، هو تطوير للمركز السابق لعمرة الطائرتين من طراز "مي 8"، و"مي 17" ليكون قادر على إجراء العمرات في جميع الهليكوبترات الشرقية أيًا كان طرازها، سواء المنضمة للخدمة حديثًا في مصر أو دول العالم.

أكد أن المصنع الجديد بمثابة تطوير لهنجر صيانة الطائرات بالمصنع، والذي تم تطويره وتحديثه ليصبح من أحدث مراكز عمرة الطائرات في العالم، ويعمل حاليًا على التفتيش الموسع للطائرة الهليكوبتر من طراز "جازيل".

أوضح أن أعمال العمرة تتضمن أعمال فك وتركيب الطائرات، وإجراء التفتيش الموسع على أجزائها لتحديد أي قطع تحتاج الإصلاح والصيانة والاستبدال، فضلاً عن الأعمال الأرضية والمعايرة والاختبار، مشيرًا إلى أن أعمال عمرة الطائرات في مصر تجري بالتعاون مع الشركات المصنعة للطائرة، مع إجراء تدريب واختبارات للأطقم الفنية المصرية، واختبارات نظرية وعملية لها، ثم إعطاء رخصة إجراء العمرة محليًا.. أما الطرازات الغربية التي يجري مصنع حلوان العمرة عليها، قال إنه حاصل على رخصة الطائرة من طراز "جازيل"، وأنهم جاهزين لإجراء أي عمرة لأي طراز، شريطة إتمام بعد الإجراءات البسيطة، مثل إعطاء رخصة التشغيل، وفرق التحويل للعمرة على الطراز الجديد للأطقم الفنية، لافتًا إلى انفتاح الهيئة العربية للتصنيع لتدريب مهندسيها وخبرائها الفنيين والعمال في أي مكان في العالم لخدمة العملية الإنتاجية، ونقل الفكر التكنولوجي الحديث لمصر.

أشار إلى أن المصنع يسعى لإجراء العمرات للطائرة من طراز "أباتشي" حال الاتفاق مع الجانب الأمريكي على ذلك، مشيرًا إلى عدم بدء التنسيق المشترك حول هذا الأمر، لكن هناك طموح لكي لا تخرج أي طائرة هليكوبتر مصرية لإجراء عمرة لها خارج مصر.

وأشار إلى أنه تجري مفاوضات حاليًا لإجراء عمرة لطائرات هليكوبتر من طراز "مي 17" لصالح إحدى الدول الشقيقة، وأن المصنع حقق نجاحات متميزة في عمرات الطائرات "مي 8" و"مي 17"، و"الجازيل" محليًا بدلاً من سفرها إلى روسيا وفرنسا لإجراء العمرات الخاصة بهم هناك.