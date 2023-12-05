التضامن: شباب الخدمة العامة يعوضون العجز الوظيفي بالدولة

كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي: إن الخدمة العامة هي ما يوازي فترة التجنيد بالنسبة للشباب، مشيرا إلى أن الشباب الذي ليس لديه تجنيد أو خدمة بالقوات المسلحة يقوم بعمل الخدمة العامة لاستثمار طاقته في خدمة المجتمع.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: يوجد تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة، منوها إلى أن المجتمع يحتاج تضافر واستخدام كل طاقات الوطن من أجل استغلال الشباب في مصر.

وتابع عبدالحميد: نحاول أن نعمل فكرة تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمات عديدة، وتم تكليف أكثر من 150 ألف شخص في قطاعات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم.

وأكد عبد الحميد أن شباب الخدمة العامة يعملون على تعويض العجز الوظيفي الموجود في القطاعات المختلفة، ووزيرة التضامن الاجتماعي تقدم مقابل انتقال لهم وليس مكافأة لأن مقابل الخدمة العامة في القانون بسيط للغاية.