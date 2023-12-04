وزير الأوقاف: تجديد وصيانة 11 ألف مسجد بـ15 مليار جنيه في عهد السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت (11405)، بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه، عقد ( 219076 ) مقرأة خلال العام 2023.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاثنين، إلى أن هناك مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار إلى أنه في مجال عمارة المساجد وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى تم افتتاح أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، وسيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م.

ولفت إلى أنه تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).