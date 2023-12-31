فرص عمل للشباب.. إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بتوفير أُطر التعاون الدولي للمشروعات التنموية

كتب- سامح سيد:

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أُطر التعاون الدولي للمشروعات التنموية تستهدف توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح سالمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتذليل كل العقبات لزيادة الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات تنموية جديدة؛ مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأكد النائب مصطفى سالمان أن اهتمام الدولة بتطوير المشروعات التنموية يستهدف مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كل المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بتذليل كل العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري؛ للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كل مناطق الجمهورية، مؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.