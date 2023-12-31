شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد ليلة رأس السنة، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل القاهرة من 23 إلى 24 درجة مئوية.

وحذرت غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الانخداع في حالة الاستقرار خلال فترة النهار؛ مع ضرورة القيادة بحذر، حيث من المتوقع حدوث شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل بعض الأحيان إلى 1000 متر.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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