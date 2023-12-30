خبير: التسعيرة الحرة يجب أن تكون الحاكمة لكن هناك ظروف استثنائية

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع ، على شاشة "المحور"، إن التسعيرة الحرة يجب أن تكون هي الحاكمة، وليس الجبرية، ولكن هناك مدخلات أخرى.

وتابع:"من المهم ان نحافظ على التسعيرة الحرة، ولكن الأسواق لا تصحح نفسها في ظل الأزمة، ويجب أن ويجب أن نكون واضحين ويكون هناك قرارات استباقية في ظل الظروف الاستثنائية، وهذا لا يمنعنا ان يتم مراجعة بعض المخططات".

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