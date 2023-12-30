محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة ألماظة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة باعتبارها المدخل الشرقى للعاصمة.

كما تفقد محافظ القاهرة، وفق بيان السبت، عددًا من المحاور الجديدة التي نفذتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة، متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور إبراهيم صابر،نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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