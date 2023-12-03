ننشر كراسة شروط الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3

كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر مصراوي، تفاصيل كراسة شروط التحويل من الإعلان السادس عشر أو سكن لكل المصريين 3 إلى الطرح التكميلي والذي بدأ اليوم بـمشروع الإسكان الاجتماعي.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ، اليوم الأحد، فتح باب الحجز والتحويل لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، للحجز في الإعلان السابع عشر .

وأعلنت مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى غدا الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، موضحة أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وأضافت مي عبدالحميد، أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة ٦ آلاف جنيه.