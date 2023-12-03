السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات على 3 خطوط من خلال فوري

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر جميع القطارات المدرجة بجدول التشغيل اليومي على خطوط (القاهرة/ منوف/ طنطا - بشتيل المناشي/ إيتاي - المنصورة/ المطرية) من خلال منظومة فوري، عبر منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فوري والتي تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر وتقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة ولمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وقالت هيئة السكك الحديدية، إنه في حالة رغبة الراكب برد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الآخرين يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت الهيئة، جمهور الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.